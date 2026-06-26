Mamdani’nin Sözü Gerçek Oldu: 1 Milyon Daireye Kira Dondurma

Dünya Gündemi
Bir adam sahnede konuşma yapıyor, arka planda dekoratif unsurlar var
New York'ta kira artışlarının dondurulması, kiracıların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyası boyunca neredeyse takıntılı bir şekilde tekrarladığı vaadini yerine getirdi. Mamdani’nin kontrolündeki Kira Yönergeleri Kurulu, kira kontrollü yaklaşık 1 milyon dairede oturan kiracılar için bir yıllık ve iki yıllık kira sözleşmelerinde kira artışını tamamen dondurma kararı aldı. Perşembe akşamı alınan bu karar, Mamdani’nin uygun fiyatlı konut gündemini hayata geçirebileceğine dair şüpheleri boşa çıkarmış oldu.

KİRA DONDURMA KARARI RESMİLEŞTİ

Belediye başkanının atadığı üyelerden oluşan bağımsız bir kurul olan Kira Yönergeleri Kurulu, oylamayla kira artışlarını sıfırladı. Mamdani, kararı “New York kiracıları için tarihi bir zafer” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, “Bu, şehrimizdeki çalışanların hak ettiği bir rahatlama” ifadelerini kullandı. Karar, Mamdani’nin desteklediği üç kongre adayının seçimi kazanmasının hemen ardından geldi ve bu durum, Mamdani’nin yükselen bir ilerici güç olarak görülmesini sağladı.

ELEŞTİRİLER VE HUKUKİ MÜCADELE BEKLENTİSİ

Gayrimenkul grupları, kira dondurmasının ev sahiplerini zor durumda bırakacağını ve artan maliyetler karşısında bakım ve onarım masraflarını karşılayamaz hale getireceğini savunuyor. Kira düzenlemelerine karşı çıkanlar ise bu politikanın, kontrole tabi olmayan dairelerde kiraların daha da yükselmesine yol açtığını belirtiyor. New York Apartman Birliği CEO’su Kenny Burgos, “Bu durum sadece daha fazla bakımsız konuta ve potansiyel olarak daha fazla haciz ve iflasa yol açacak” dedi. Kurulun kararına karşı yasal bir itiraz bekleniyor. Ev sahiplerini temsil eden bir kurul üyesi, kurulun bağımsızlığının zedelendiğini öne sürerek protesto amacıyla istifa etti. Eski kurul üyesi Christina Smyth, istifa mektubunda “Kira Yönergeleri Kurulu, bir bilgi toplama organı olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

MAMDANİ’NİN KİRA GEÇMİŞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Mamdani, göreve başlamasının üzerinden bir aydan biraz fazla bir süre geçtikten sonra kurulun çoğunluğunu atayarak kira dondurmasına odaklanacağının sinyalini vermişti. New Yorkluların büyük çoğunluğunun yüksek konut maliyetlerinden acilen kurtulmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Mamdani’nin kendisi de geçtiğimiz yıla kadar Queens’te kira kontrollü bir dairede oturuyordu. Kira kontrollü dairelerde oturmak için herhangi bir gelir sınırı bulunmazken, bu durum yüksek gelirli kişilerin de bu dairelerde yaşayabilmesi nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz yılki başkanlık yarışında eski Vali Andrew Cuomo, o dönem eyalet meclisi üyesi olan Mamdani’yi kira kontrollü dairesini boşaltmaya çağırmış ve bu durumu “iğrenç” olarak nitelendirmişti.

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