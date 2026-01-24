Manchester City’de Galatasaray Maçında Belirsizlikler Sürüyor

manchester-city-de-galatasaray-macinda-belirsizlikler-suruyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile bu hafta içinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple oynanacak karşılaşmada forma giymesi konusunda belirsizlik taşıyan oyuncuları hakkında bilgi verdi.

SAVINHO’NUN DURUMU BELİRSİZ

Guardiola, Savinho’nun oynamasını beklemediğini ifade ederek, “Savinho’nun durumu hala belirsiz. Dün sahada koşu yaptı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

NİCO GONZALEZ İÇİN ŞÜPHELİ DURUM

Orta saha eksikliklerine de dikkat çeken Guardiola, “Nico Gonzalez’in Galatasaray maçında Rodri’nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli.” diyerek belirsizliğe işaret etti.

