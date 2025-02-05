Manchester United’ın Yıldızı Beşiktaş’a Transfer Oluyor

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER STRATEJİLERİ

Beşiktaş Yönetimi, Cher Ndour, Al Musrati ve Jean Onana’yı yollayarak hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde yer açtı. Şimdi ise yeni transferler için hazırlıklar sürüyor. Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transferde iddialı bir yaklaşım sergiliyor. Manchester United’ın yıldız oyuncusu, siyah beyazlı ekibi büyük bir sıçratma potansiyeline sahip.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ VE HEDEFLER

Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Cher Ndour, Al Musrati ve Jean Onana gibi futbolcularla yollarını ayıran Kara Kartal, kadroya katacağı yeni isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kanat hattına takviye hedefleyen Beşiktaş, Sporting Lizbon’da forma giyen Marcus Edwards’ı gündemine almış ve girişimlerde bulunsa da taraflar arasında anlaşma sağlayamamış. 26 yaşındaki oyuncu, tercih ettiği Burnley’e kiralanmış durumda.

Aynı zamanda, Brighton’da forma giyen genç oyuncu Barco ile de ilgilenen Beşiktaş, anlaşma sağlayamayınca Arjantinli futbolcu Avrupa tercihinde bulunarak RC Strasbourg’a kiralanmış. Barco, genç yaşına rağmen önemli bir yetenek sergiliyor. Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek adına Rennes’li Leo Ostigard’ı da düşünüyor. Ancak, Ostigard da Hoffenheim’a kiralandı.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER VE YENİ GÖRÜŞMELER

Özellikle santrfor mevkiinde Odak noktasını belirleyen Beşiktaş, Alexander Sörloth’tan olumsuz yanıt almasının ardından Southampton’dan Paul Onuachu için harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, 2,01’lik santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için çaba harcıyor. Orta sahada ise, Manchester United’tan Casemiro için görüşmeler sürüyor. Bu transferin de satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması amaçlanıyor.

Sıcak transfer gelişmeleri ve alternatifler peşinden koşan Beşiktaş, Samuel Dahl’ın Benfica’ya gitmesinin ardından planlarını değiştirmiş durumda. Savunmayı güçlendirmek adına Empoli’den Liberato Cacace ile ilgileniyor. Cacace’nin başarılı performansı dikkat çekerken, Beşiktaş onun transferini bonservisi ile gerçekleştirmeyi düşünüyor.

PAYLAŞILAN TEKLİFLER VE NUMUNELER

Ayrıca, Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro teklif etmişken, Rangers 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Rıdvan’ın Beşiktaş’a tekrar dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş, Sparta Prag’nın Sırp oyuncusu Veljko Birmancevic için de ilk hamlesini yaptı. Birmancevic için talep edilen miktar oldukça yüksek ve Beşiktaş, 4 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Transferde önemli gelişmeler yaşanırken, Cenk Özkaçar, Cenk’in Valencia’nın talebi üzerine Beşiktaş’ın radarında yer alıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş’ın, Lens forması giyen Jonathan Gradit’le ilgilendiği belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun gelecekteki durumu, gelen tekliflerle şekilleniyor. Transfer dönemi ile birlikte Beşiktaş, futbol kadrosunu daha güçlü bir yapıya kavuşturma amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.