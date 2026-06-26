Luigi Mangione’nin avukatları, Aralık 2024’te UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesine ilişkin federal davada savcılarla olası bir anlaşma için görüşmeler yaptı ancak bir anlaşmaya varılamadı. Görüşmelere yakın kaynaklar, bu tür pazarlıkların ciddi federal davalarda alışılmadık olmadığını belirtti. 28 yaşındaki Mangione, Pazartesi günü federal mahkemeye çıkacak ve duruşmada jüri anketleri ile jüri seçiminin ele alınması bekleniyor. Kaynaklar, mahkeme sırasında herhangi bir anlaşma görüşmesinin gündeme gelmesinin olası olmadığını ifade etti. Mangione, hem federal hem de eyalet mahkemelerinde yargılanırken tüm suçlamaları reddetti.

FEDERAL DAVADAKİ SUÇLAMALAR VE OLASI CEZA

Federal davada Mangione, iki ayrı takip suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılar, Mangione’nin UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı çevrimiçi ortamda takip ettiğini ve cinayeti gerçekleştirmek için eyaletler arası seyahat ettiğini iddia ediyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet halinde ömür boyu hapis cezasına kadar varabilecek bir ceza ile karşılık buluyor. Görüşmelere yakın kaynaklar, federal davada olası bir anlaşmanın şu an için gündemde olmadığını aktardı.

EYALET DAVASI EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

Mangione’nin federal davasının, New York eyaletinde görülecek davanın ardından ele alınması bekleniyor. Eyalet davasında cinayet ve silah suçlamalarıyla yargılanacak olan Mangione için jüri seçiminin 8 Eylül’de başlaması planlanıyor. Eyalet davasında mahkumiyet halinde de Mangione ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Her iki dava da Thompson’ın 4 Aralık 2024 sabahı Midtown Manhattan’daki bir otele yürürken vurularak öldürülmesine dayanıyor. Ivy League mezunu olan Mangione, olaydan beş gün sonra Pennsylvania, Altoona’daki bir McDonald’s şubesinde yakalandı.

İKİ DAVAYA AYNI ANDA HAZIRLANMA ENDİŞESİ

Mangione ve avukatları, eyalet ve federal mahkemelerdeki çifte yargılamaya uzun süredir itiraz ediyor ve iki davaya aynı anda yeterince hazırlanamayacaklarını dile getiriyor. Yılın başında bir federal yargıç, Mangione aleyhindeki federal iddianamede cinayet suçlamasını düşürmüş, böylece New York Güney Bölgesi savcılarının mahkumiyet halinde idam cezası talep etme ihtimali ortadan kalkmıştı.