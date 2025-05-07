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Manisa’da 24 Kişi Yakalandı, 16’sı TUTUKLANDI

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MANİSA’DA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Manisa’da yürütülen uygulamalar çerçevesinde; aranan 8 kişi, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ve 5-10 yıl hapis cezası alan 3 kişiyle birlikte toplamda 24 şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

16 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıslardan 16’sı, mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız olarak süreceğini belirtti.

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