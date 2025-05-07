Manisa’da 24 Şahıs Gözaltına Alındı

EMNİYET EKİPLERİNDEN OPERASYON

Manisa’da gerçekleştirilen bir uygulama çerçevesinde, ifadesine yönelik aranması bulunan 8 kişinin yanı sıra 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi ve 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 kişi de dahil olmak üzere toplam 24 şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ŞAHIS SAYISI

Elden geçirilen şahıslardan 16’sı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.