“Manisa’da Kimyasal Madde Etkisi”

MANİSA’DA İŞÇİLER KİMYASAL GAZDAN ETKİLENDİ

Manisa’da bir havlupan üretim fabrikasında, üretim sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya ulaşan AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptıktan sonra güvenlik önlemleri sebebiyle ilgili alanı boşalttı. Edinilen bilgilere göre, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bu fabrikada, üretim hattında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi.

DİĞER ÇALIŞANLAR DURUMU FARK ETTİ

Durumu anlayan diğer çalışanlar, arkadaşlarını hemen dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, fabrikaya hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale fabrika bahçesinde yapıldı ve daha sonra 3 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu esnada AFAD ekipleri fabrikaya gelerek gaz ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçüm sonrasında fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçeleri ile boşaltıldı. Olay ile ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.