Gündem

Manisa’da Kimyasal Madde İle 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

manisa-da-kimyasal-madde-ile-3-isci-hastaneye-kaldirildi

MANİSA’DA KİMYASAL MADDEYE MARUZ KALAN İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa’da bir havlupan üretim fabrikasında, üretim sırasında kullanılan kimyasal madde nedeniyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Üretim hattında kimyasal maddeden etkilenen işçiler baygınlık geçirdi. Diğer çalışanlar, durumu fark edip arkadaşlarını dışarı çıkardı ve kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak acil durum telefonu 112’yi aradı.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar ardından fabrikaya çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve polis gönderildi. Fabrikanın bahçesinde ilk müdahale yapılan 3 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu arada, fabrikaya gelen AFAD ekipleri gaz ölçümü gerçekleştirdi ve ölçüm sonuçları doğrultusunda fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Fiat Fiyatlarını Güncelledi, İndirimler Var

Fiat, güncel fiyat listelerinde önemli bir indirim yaparak dikkatleri üzerine çekti. ÖTV ile ilgili detaylar ve diğer merak edilen konular da açıklandı.
Flaş

Türkiye’de Porsuk Görüldü! KORKU NEDİR?

Korkusuz yapısıyla tanınan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken bu hayvan, bölge halkını şaşırttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.