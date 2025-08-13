Manisa’da Kimyasal Madde İle 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

MANİSA’DA KİMYASAL MADDEYE MARUZ KALAN İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa’da bir havlupan üretim fabrikasında, üretim sırasında kullanılan kimyasal madde nedeniyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Üretim hattında kimyasal maddeden etkilenen işçiler baygınlık geçirdi. Diğer çalışanlar, durumu fark edip arkadaşlarını dışarı çıkardı ve kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak acil durum telefonu 112’yi aradı.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar ardından fabrikaya çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve polis gönderildi. Fabrikanın bahçesinde ilk müdahale yapılan 3 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu arada, fabrikaya gelen AFAD ekipleri gaz ölçümü gerçekleştirdi ve ölçüm sonuçları doğrultusunda fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.