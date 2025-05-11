Manisa’da Sürücü Facia Önledi

İŞ MAKİNESİ KAZASI

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesi yönünden Avşar istikametine giden vidanjörün freni patladı. Sürücü Vahit P. (55), virajı alamayarak aracını savurdu. Mahalledeki evlere çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, vidanjörü yan yatırarak devrilmesine neden oldu.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIĞI İYİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Hızla bölgeye itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen vidanjörden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Vahit P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya dair inceleme başlatıldı.