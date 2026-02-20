Manisa’da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

manisa-da-uyusturucu-operasyonunda-8-supheli-tutuklandi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 8 şüpheli tutuklandı.

BAŞSAVCILIK YENİDEN GÖREVE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde üretim ve ticareti gerçekleştiren kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUSU OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12-17 Şubat tarihleri arasında önceden belirlenen adreslerde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda G.B. (38), S.G. (25), C.T. (26), S.K. (33), M.D. (34), H.İ.K. (21), E.A. (45) ve M.P. (28) olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI, DELİLLERE EL KONULDU

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda 198,74 gram metamfetamin, 16,7 gram bonzai, 15 sentetik hap ile ruhsatsız bir tabanca bulundu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından çıkarılan karar sonucunda tutuklandılar.

