Manisa’da Yangınla İlgili Tutuklama Yapıldı

MANİSA’DA ORMAN YANGINI OLDU

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta meydana gelen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi gönderildi. Alevler, 2,5 saat içinde kontrol altına alındı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgede bir yüklenici firma aracılığıyla gerçekleştirdiği hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirtildi. Jandarma, demir kesme makinesini kullandığı belirlenen Ü.G.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Ü.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.