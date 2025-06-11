Manisa’nın Kayıp Ferdi Zeyrek’in Detayları

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI SONRASI ACI KAYIP

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün saat 17.05’te hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek’in evinde detaylı incelemeler yaptı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, Zeyrek’in komşuları ile birlikte 20’den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kişilerden ikisinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

TEKNİK İNCELEMELER SONUCU ŞOK BULGULAR

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğunu belirledi. Ayrıca, tesisatta nem birikintilerinin oluştuğu tespit edildi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olabileceği ifade edilirken, Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan bir akıma maruz kaldığı belirtildi.

KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ İŞLEMEZ HALDE

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlemez hale geldiği ifade edildi. Ayrıca, villanın ana şalterinde bu tip bir sistemin mevcut olmadığı da kaydedildi. Zeyrek’in filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği ve burada çıplak ayakla ve ıslak zeminde bulunduğu raporda yer aldı.

RAPOR SAVCILIĞA SUNULACAK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik detaylarla birlikte rapor tamamlandığında, olayın oluş şekli ve olası ihmallerin de değerlendirileceği belirtildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

AĞIR HASARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, acil müdahaleyle yoğun bakıma alındı. 70 dakika süren müdahaleler sonucunda hayata döndürüldüğü, ancak üç dakika boyunca elektrik akımına maruz kaldığı ve birçok organının hasar gördüğü bilgisi verildi. Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından destek alındı ve İzmir’den özel cihazlar getirildi. Tüm çabalara rağmen 67’nci saat sonunda Zeyrek hayatını kaybetti.