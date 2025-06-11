Manisa’nın Üzücü Kaybı! Zeyrek Hayatını Kaybetti

MANİSA’DA BİR KAYIP DAHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamında evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün saat 17.05’te hayatını kaybetti. Zeyrek’in kaybı, ailesi ve çevresi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek’in evinde inceleme başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 20’den fazla kişi ifade verdi. Bu ifadelerden özellikle 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade vermesi dikkat çekti.

TEKNİK RAPORDA ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, yaptığı teknik incelemelerde havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğunu belirledi. Ayrıca tesisatta nem meydana geldiği tespit edildi. Raporda, 50 voltun üzerindeki elektrik akımının ölümcül olabileceği vurgulanırken, Zeyrek’in 68-80 volt dalgalanan akıma kapıldığı kaydedildi.

KORUMA SİSTEMİ İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği ifade edildi. Ayrıca, villanın ana şalterinde böyle bir koruma sisteminin hiç olmadığı belirtildi. Zeyrek’in filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine indiği ve burada çıplak ayakla ıslak zeminde durduğu da raporda yer aldı.

RAPOR SAVCILIĞA SUNULACAK

Tamamlanacak rapor, yapı ruhsatı ve diğer teknik detaylarla birlikte olayın oluş şekli ve olası ihmalleri de içerecek şekilde değerlendirilecek. Raporun, yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi öngörülüyor.

AĞIR YARALARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hemen yoğun bakıma alındı ve 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü. Ancak üç dakika boyunca elektrik akımına maruz kalması nedeniyle birçok organı hasar gördü. Türkiye’nin önde gelen profesörlerinin görüşleri alındı ve İzmir’den özel cihazlar getirildi. Ancak tüm çabalara rağmen Zeyrek, 67. saatinde hayatını kaybetti.