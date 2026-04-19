Mansur Yavaş’a Yeni Soruşturma İzni Verildi: 11 Çalışan da Listede

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir kez daha soruşturma izni verdi.

Söylenene göre, yaklaşık 40 milyon TL’lik haksız kazanç sağlandığı iddiası ile Yavaş ve 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu durumun kamuya zarar verdiği öne sürülüyor. Soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi üzerindeki “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesi ile bağlantılı olduğu belirtildi.

BAŞKA BİR SORUŞTURMA DA VAR

Mansur Yavaş hakkında, partisinin seçim mitinginde “belediyenin imkanlarını kullandığı” iddiası ile de daha önce bir soruşturma izni verilmişti.

Soruşturma izninin verilmesinin ardından Yavaş, kameralar karşısına geçerek şu açıklamalarda bulundu: “‘Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır ve cezai hükümleri var. Bu, Seçim Kanunu. Peki bunu yapanlara ne oluyor? ‘Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz’ diyor. Sayın müfettiş, bu kanunu bilmiyor musunuz siz? Sayın Bakan, kanun hükmü bu kadar açık. Seçim 2023’te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?”