Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na Destek Verdi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ’IN TEPKİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabına 8 Mayıs 2025’te konulan erişim engeline karşı bir duruş sergiledi. Yavaş, kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, erişim engeli kaldırılana kadar İmamoğlu’nun mesajlarını paylaşacağını belirtti. İmamoğlu, 19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMASI: MİLYONLARIN SESİ SANSÜRLENEMEZ

Mansur Yavaş, yazılı bir açıklamada şu şekilde ifade etti: “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”

İMAMOGLU’NUN X HESABINA GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, 8 Mayıs 2025 tarihinde, sabah saat 02.00 sularında Türkiye’den erişime kapatıldı. Engelin, İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı “Diplomanı al da gel” çağrısından sonra getirildiği öne sürülüyor. İmamoğlu’nun 19 Mart’taki gözaltısı ve sonrasında 23 Mart’ta tutuklanması, “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla görevden alınmasının ardından büyük protestoları tetiklemişti.