Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti

ANKARA BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaklaşık iki saat süren görüşmeler hakkında Yavaş, “Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ’ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşamıştık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri ve kendisinin göremediği ama Türkiye’de olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hem bu yargılama süreciyle ilgili konuları geniş bir şekilde kendisiyle konuştuk.” dedi.

YARGILAMALARIN SİYASİ OLDUĞU KANAATİ

Yavaş, İmamoğlu’nun moral durumunun iyi olduğunu belirtti ve “Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük. Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60 – 65’in üzerinde bir kanaat var. Dolayısıyla zaman zaman Türkiye’de bu tür siyasi yargılamalar oluyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukukun herkes için gerekli olduğunu ve belediye başkanlarının yargılanma usullerinin bulunduğunu vurguladı. Uygulamaların hukuka uygun biçimde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

TAHLİYE BEKLENTİSİ

Yavaş, Ümit Özdağ’ın da ayın 11’inde tahliye edilmesini beklediğini dile getirdi. “İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili olarak da bugün infaz kanunu var.” şeklinde konuştu. İnfaz kanununa göre ağır ceza alanların kısa sürede tahliye olabileceklerini ifade etti. Yavaş, “Mahkum olmayacağına inanıyoruz. Ama mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok. Fazlasıyla yattı.” açıklamasını yaptı. Adaletin olmadığı bir ortamda halkın sorun yaşadığını gösterdi.