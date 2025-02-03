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Mansur Yavaş’ın Adaylık İçin Zaman Erken Yorumu

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CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADAY BELİRLEME KARARINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda bir seçim yapma kararı aldı. Seçim için hangi şartların ve nasıl uygulanacağının belirleneceği ön seçim yönergesinin, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) onayının hemen ardından salı günü Meclis grubunda açıklanması bekleniyor. Taslak yönergeye göre, öncelikle adaylar netleştirilecek ardından pusulalar basılacak ve mühürler hazırlanacak. Mahalle mahalle sandıklar kurularak, CHP üyelerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi istenecek. Cumhurbaşkanı adayı seçiminin 30 Mart’ta yapılması planlanıyor.

MANSUR YAVAŞ: AŞAMADA ADAY BELİRLEMEK İÇİN ERKEN

CHP, aday belirleme kararı aldığı, ancak ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu süreç için erken olduğunu savunuyor. Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız.” ifadesini kullandı. “O zamana kadar Türkiye’de şartlar, her şey değişir.” diyen Mansur Yavaş, “Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız.” şeklinde konuştu.

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