Mansur Yavaş’ın Adaylık Kararı Netleşmedi

CHP ÖN SEÇİM TARİHİNİ BELİRLİYOR

CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ön seçim yapılmasını onaylarken, takvim ve yöntem ile ilgili yetkiyi Merkez Yönetim Kurulu’na verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında ön seçim tarihini 23 Mart olarak açıklıyor.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME GİRMİYOR

Aday belirleme süreçlerinin yalnızca “ön seçim” ile yapılmasına karşı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacak. Ön seçim tarihinin belli olduğu gelecek ayda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olarak belirlenmesine kesin gözle bakılıyor.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIKTAN VAZGEÇMESİ MÜMKÜN MÜ?

Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacak olması, onun adaylıktan vazgeçtiği anlamına geliyor mu? Yavaş’ın yakın çevresi bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Yavaş’ın, ilerleyen süreçte yapılacak anketleri takip ederek, İmamoğlu’nun önünde çıkarsa cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklayacağı konuşuluyor.

İMAMOĞLU: YAVAŞ ADAY OLMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavaş’ın önseçimde cumhurbaşkanı adayı olmayacağını belirtiyor. İmamoğlu, “Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Yavaş’ın ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ şeklindeki düşüncesiyle bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti” açıklamasında bulunuyor.