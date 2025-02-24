Mansur Yavaş: İtirazım Ön Seçime Değil

ÖN SEÇİM GÜNDEMİ VE BELEDİYE BAŞKANI’NIN YAKLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimle ilgili olarak, “Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için, partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor” diye ifade etti. Mansur Yavaş, ayrıca ABB’de düzenlenen ‘Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli’ne katıldı.

HUKUKSUZ UYGULAMALAR VE DAYANIŞMA VURGUSU

Program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar sonucunda başlatılan soruşturmaya da değindi. Yavaş, “Ekrem Bey’le iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık; her sabah bir soruşturma ile uyanıyoruz, ülkemiz o hale geldi. CHP’deki milletvekillerinin, belediye başkanlarının dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA ENDİŞESİ VE HALKIN İRADESİ

Yavaş, kendisi hakkında herhangi bir soruşturma açılma ihtimali olup olmadığını sorulması üzerine de, “Daha önce böyle bir teşebbüs oldu, genel başkanımız açıkladı. Birtakım gayretler oldu, bundan bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Olmayacak anlamını da taşımıyor maalesef. Türkiye’de siyaset bel altı. Rakipleri sindirmek, bu tarz oyunlarla devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz” dedi.

KARARSIZ SEÇMENLER VE ALTERNATİF POLİTİKA ÇALIŞMALARI

Mansur Yavaş, ön seçim konusuna dair değerlendirmelerine devam ederek, “Bugün yayımlanan ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor; iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Dar gelirli vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla açıklamalarda bulunan Yavaş, üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak ilaç almak zorunda kalan dar gelirlilerin Eczacılar Odası’yla birlikte çalışmalara devam edeceklerini belirtip, “Demek ki uygulamalarımız iktidarı etkiliyor. Bu çalışmalara devam edeceğiz ki kararsız insanlar da bir iktidar değişikliğinde ne ile karşılaşacaklarını, nasıl bir kendilerinden yana bir hükümet geleceğini anlasınlar istiyoruz” açıklamasında bulundu.