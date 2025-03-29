Mansur Yavaş Maltepe’de Adalet Mesajı Verdi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOGLU’NUN DURUMU ÜZERİNE KONUŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından CHP tarafından Maltepe’de düzenlenen mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı. “Cumhuriyetin başkentinden selam” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, adalet, hukuk ve gençlerin toplumdaki rolüne vurgu yaptı. “Bu bir kişinin değil, halkın davasıdır” sözleri dikkat çekti. Yavaş, İmamoğlu’nun durumunu ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu genel sorunları ele aldı.

ADALETİN DURUMU HUKUKUN GÖZÜNÜ BAĞLADI

Mansur Yavaş, hukukun mevcut durumuna dair eleştirilerini şöyle dile getirdi: “Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş.” Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” olarak belirtirken, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazılarının gücünü aştı” ifadesinde bulundu. Yavaş, bu durumun yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

GENÇLER BU ÜLKENİN UMUDUDUR

Yavaş, gençlere yönelik desteğini de konuşmasında ifade etti: “Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar.” Gençlerin adalet arayışına övgüde bulundu ve “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı” diye ekledi. Yavaş, gençlerin susturulmaya çalışıldığını fakat bunun başarılamayacağını vurgulayarak, “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi” dedi.

HUKUKSUZLUK EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Mansur Yavaş, hukukun çöküşü ile ekonomik sonuçlarına da dikkat çekti: “Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner.” Yavaş, adaletin eksikliğinin ekmeği nasıl küçülttüğünü ifade ederek, “Bu düzen mutlaka değişecek” diyerek iyimser bir tablo sundu.

BİRLİK VE MÜCADELE MESAJI

Mansur Yavaş, konuşmasını bir birlik ve mücadele mesajıyla tamamladı: “Biz bu toprağın hamuruyuz, ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma tehdittir ve halkın gücü bu tehdide kalkandır.” Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu seçilmişler için özgürlük talep eden Yavaş, “Silivri kapatılsın. Cezaevleriyle değil, onları kapatmakla övünmeliyiz” dedi. Konuşmasını, “Her şey çok güzel olacak” ifadesiyle sonlandırdı.

MALTEPE MİTİNGİNİN ETKİSİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen büyük bir etkinlik olarak gerçekleşti. Mansur Yavaş’ın konuşması, adalet ve demokrasi taleplerini öne çıkartırken, gençlere ve halka yönelik mesajları sosyal medyada da yankı buldu. Miting, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.