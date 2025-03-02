Mansur Yavaş: Seçimde Tekrar Buluşuruz

ANKARA’DAKİ CHP İL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da gerçekleştirilen CHP İl Danışma Kurulu’na katıldı. Yavaş, cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçime ilişkin olarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 3 yıl olduğunu ve CHP’li belediyelerin var güçleriyle çalışarak vatandaşların sorunlarına odaklanıp oy oranını artırmaları gerektiğini ifade etti. Başkan Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayı olmak amacıyla ön seçim başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na atıfta bulunarak, “Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak.” şeklinde konuştu.

YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Yavaş’ın açıklamalarından önemli noktalar şöyle: “Yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkan’la da konuştuk. Ön seçim yapılacak; takdir kendilerinin ancak ben, ‘Daha 3 yıl var, belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim. Üçümüz seçim yaklaşınca tekrar yan yana geliriz ve tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak. Ben üstüme düşeni yapıp, CHP’nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi.”

MEMNUNİYET ORANLARI

Büyükşehir’de memnuniyetin yüzde 63 oranında devam ettiğini belirten Yavaş, “İlk defa parti olarak CHP Ankara’da 40,8’e ulaştı. AKP’nin oranı ise yüzde 28. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP’nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.” dedi. Bu çalışmaların daha da artırılması gerektiğini söyleyen Yavaş, esnafın ve çiftçinin yanında olunarak iktidar değişiminin gerçekliğinin en büyük kanıtının belediyelerin değişmesi olduğunu vurguladı. “Eskiden yapılmayan işler ne kadar varsa hepsi yapılıyor.” şeklinde konuştu.