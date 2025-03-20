Mansur Yavaş’tan Dilek İmamoğlu’na Destek Ziyareti

YAVAS’TAN İMAMOGLU’NA DESTEK ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yavaş, ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukukun üstünlüğünün önemine değindi. Ayrıca, Saraçhane’de düzenlenecek mitinge katılacağını da açıkladı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

Mansur Yavaş, Türkiye’deki siyasallaşmış yargı konusuna dikkat çekerek, “Sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır” sözleriyle hukukun işlemesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun daha önce ifadeye çağrıldığında gönüllü olarak gittiğini hatırlatarak, gözaltı sürecinin hukuka uygun olmadığını ifade etti.

SARAÇHANE’DEKİ MİTİNGE DAVET

Yavaş, akşam saatlerinde Saraçhane’de gerçekleştirilecek mitinge katılacağını duyurarak, “Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecek.” şeklinde konuştu. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milletinin yaşananları gördüğünü ve destek verdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Mansur Yavaş, 23 Mart’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruları da yanıtladı. Yavaş, sandık başına giderek oy kullanacağını belirtti ve seçim sürecinin büyük önem taşıdığını kaydetti.