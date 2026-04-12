Mansur Yavaş’tan İsrailli Bakan Katz’a Sert Cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına karşı sessiz kalmadı. Katz’ın ifadelerine sert bir tepki gösteren Yavaş, soykırımın gölgesinde bulunanların nutuk atma yetkisi olamayacağını belirtti.

İŞLEDİKLERİ SUÇLARI GİZLEYEMEZLER

Tarihin İsrail’i soykırımcı olarak hatırlayacağını vurgulayan Yavaş, şu ifadelere yer verdi: “Soykırımın gölgesinde nutuk atanların bu durumu sorgulamak gibi bir hakları yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları ve sivilleri katleden bir hükümetin temsilcisi olarak senin, en son konuşacak kişi olduğun biliniyor. Türkiye’ye ve Türk halkına parmak sallamanız size düşmez. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını vermelisiniz. Tarih ve vicdan, sizi soykırımcı olarak tanıyacaktır.”

TÜRKİYE’YE YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Yavaş, Türkiye’ye yönelik sert ifadelerin kabul edilemez olduğunu dile getirirken, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Açıklamasında, Gazze’de yaşanan sivil kayıpların ve insani trajedinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Yavaş, bu tarz söylemlerin bölgedeki gerilimi artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Katz’a karşı çıkan bir diğer isim olan Ekrem İmamoğlu, İsrail’li bakanın sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bakana şu şekilde yanıt verildi: “Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Başka kapıya.”

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu kanıtladıktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor. Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek. Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur.”