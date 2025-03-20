Mansur Yavaş Türkiye’ye Döndü: Korku Yok

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ TAYVAN’DAN DÖNDÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayvan’da düzenlenen uluslararası bir fuar esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine programını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. Yavaş, Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla sabah saat 05.10’da Tayvan’ın başkenti Taipei’den İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK

Yavaş, hakkında başlatılacağı iddia edilen soruşturmaya dair gelen sorulara “Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından beri, yani ilk belediye başkanı olduğumdan itibaren tüm banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Korktuğumuz bir şey yok” diyen Yavaş, “Ancak bu iddialara bakarsınız, kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonda konuşmasınlar, herkesin ailesi var. Bir şekilde gidin bir şeyler bulun anlamı, iyice bu işin üstüne yağ dökmektedir, yeter. Hukuk herkes için gerekir. Hukuk dışına çıkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk Kararı’nı dikkate almaları gerektiğini söyleyebilirim” dedi.

YARGIYI BAĞIMSIZ KILMAK GEREKİYOR

Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili de görüşlerini paylaştı. Yavaş, “Artık günümüzde, yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz, fakat bazı kalemler ve yorumcular, bir iki gün önce televizyonda açıklama yaparak, olacakları zaten belirtiyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere, bu yorumcular her nasılsa ulaşıyorlar ve ertesi gün olaylar gerçekleşiyor. Bu durumda, yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil” dedi. Yavaş, “Uçaktan gelirken televizyonlara baktım, bütün dünya bu durumu konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını ifade ediyorlar. Böyle bir ülkede hiç kimse ticaret yapmak istemez, ilişkiler kurmak istemez. Dolayısıyla bir an önce parlamenter sisteme geçiş yollarının açılması ve tarafsız, bağımsız yargının kurulması gerekiyor. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Devletin de, herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ancak bugün bunun için konuşmak mümkün değil” şeklinde belirtti.