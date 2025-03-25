Mansur Yavaş: “Vedalaşmaya Geleceğim” Açıklaması

YAVAŞ’IN AÇIKLAMASI SİYASİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi kariyerine dair önemli bir açıklama yaptı. İkinci döneminin sonunda belediye başkanlığı görevini bırakacağını belirten Yavaş, “Bu benim son dönemim” diyerek kesin bir mesaj iletti. Polatlı’da gerçekleştirdiği konuşmada, görev süresinin sona ermesiyle halkla vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğini belirtti.

HALKA HİTAP EDEREK VEDA SÜRECİNE GİRDİ

Polatlı’da halka seslenen Yavaş, hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimsemiş olduğunun altını çizdi. “Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz” sözleriyle, ikinci döneminin sonunda siyasetten çekileceğini duyurmuş oldu. Bu açıklamalar, hem Ankara’da hem de ülke genelinde geniş yankı buldu ve sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı.

KALICI HİZMETLER AMAÇLANIYOR

Yavaş, açıklamasında Ankara genelindeki ve ilçelerdeki projelerinde devam ettiğine de değindi. İkinci döneminin sonunda kalıcı ve iz bırakan hizmetler sunmayı hedeflediğini ifade eden Yavaş, görev süresi boyunca halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiğini vurguladı. Bu döneminin kendisi için bir veda süreci olduğunu açık bir dille anlattı.

SİYASİ KULİSLERDE HAREKETLİLİK VAR

2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Mansur Yavaş’ın “son dönem” açıklaması, siyasi kulislerde önemli bir hareketliliğe neden oldu. Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını açıklaması, Ankara siyasetinde ve ulusal düzeyde yeni dengelerin oluşabileceği şeklinde yorumlandı. Bu karar, Yavaş’ın siyasi kariyerinde kayda değer bir dönüm noktası olarak görülüyor.

VEDA MESAJI DUYGUSAL BİR TON TAŞIYOR

Mansur Yavaş, konuşmasında Ankara ve Polatlı’daki sunduğu hizmetlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Görevini tamamladıktan sonra halkla helalleşmek istediğini belirten Yavaş, veda mesajı ile duygusal bir hava da kattı. Bu açıklama, Yavaş’ın siyasi geleceğine yönelik spekülasyonları da beraberinde getirmiş oldu.