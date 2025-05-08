Maradona’nın Ölüm Soruşturmasında 300 Belge Ele Geçirildi!

OLİVOS KLİNİĞİ’NE OPERASYON

Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona’nın 25 Kasım 2020’deki ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Buenos Aires eyalet polisi, savcılığın talebi doğrultusunda Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenledi. Bu baskında 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-posta ele geçirildi. Yedi sağlık çalışanının “ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davada, klinik yöneticilerinin çelişkili ifadeleri operasyonu başlattı.

BASKININ DETAYLARI

Buenos Aires eyalet polisi, 7 Mayıs 2025’i 8 Mayıs’a bağlayan gece Olivos Kliniği’ne bir operasyon gerçekleştirdi. ESPN ve AP News’e göre, baskın mahkeme kararıyla gece yarısı başladı ve yaklaşık dört saat sürdü. Bu operasyon, klinik yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemede verdikleri çelişkili ifadeler üzerine yapıldı. Polis, klinik yöneticisi Juan Molinos, müdür Pablo Castiello ve klinik sahibi Swiss Medical’in yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüşmeler gerçekleştirdi. Baskın esnasında, Maradona’nın 3-11 Kasım 2020 tarihindeki tedavisi hakkında laboratuvar sonuçları, tıbbi raporlar ve e-postalar incelendi.

Dimitroff, Maradona’nın beyin ameliyatı öncesinde gerekli testlerin yapıldığını ve operasyonun sorunsuz geçtiğini belirtti. Ancak bu testlere dair herhangi bir tıbbi kayıt sunulmadı. Africanews’e göre, Dimitroff’un “Maradona ameliyat sonrası alkol istedi, evde bakım uygun değildi” açıklaması, Villarejo’nun ifadeleriyle çelişiyor. Bu doğrultuda mahkeme, eksik belgelerin toplanması için 3-11 Kasım 2020 tarihine ait tüm Maradona dosyalarını el koyma kararı aldı.

MARADONA’NIN SON GÜNLERİ

Maradona, 3 Kasım 2020 tarihinde Olivos Kliniği’nde beyin kanaması (hematoma) ameliyatı geçirdi ve 4-11 Kasım tarihlerinde yoğun bakımda kaldı. 11 Kasım’da Tigre’deki bir eve taburcu edilen Maradona, 25 Kasım 2020’de “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitirdi. Associated Press’in yaptığı haberine göre, otopsi sonucu kalp yetmezliğini doğruladı. Savcılar, Maradona’nın evde yeterince bakım görmediğini ve ölümünün önlenebileceğini ifade ediyor.

YEDİ SAĞLIK ÇALIŞANI YARGILANIYOR

Soruşturma, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, doktorlar Nancy Forlini ve Pedro Di Spagna, hemşire koordinatörü Mariano Perroni ile hemşireler Ricardo Almiron ve Dahiana Madrid’i kapsıyor. Al Jazeera’ya göre, 2023’te üç hâkim, bu yedi kişinin “pervasız ve yetersiz tedavi” suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.