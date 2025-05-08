Maradona’nın Ölüm Soruşturmasında Yeni Gelişme

ARJANTİN FUTBOL EFSANESİ DİEGO MARADONA ÜZERİNE ÇARPICI GELİŞMELER

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona’nın 25 Kasım 2020’deki ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buenos Aires eyalet polisi, savcılığın talebi üzerine Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne baskın düzenleyerek 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-postaya el koydu. Yedi sağlık çalışanının “ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davada, klinik yöneticilerinin çelişkili ifadeleri baskını zorunlu hale getirdi.

O CİNAYET KİMİN SORUMLULUĞUNDA?

Buenos Aires eyalet polisi, 7 Mayıs 2025’i 8 Mayıs’a bağlayan gece Olivos Kliniği’nde operasyon gerçekleştirdi. ESPN ve AP News’e göre, bu baskın mahkeme kararı doğrultusunda gece yarısı başladı ve dört saat sürdü. Operasyon, klinik yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemede verdikleri çelişkili ifadeler üzerine yapıldı. Polis, klinik sorumlusu Juan Molinos, müdür Pablo Castiello ve klinik sahibi Swiss Medical’in yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştü. Baskın kapsamında, Maradona’nın 3-11 Kasım 2020’deki tedavisiyle ilgili laboratuvar sonuçları, tıbbi raporlar ve e-postalar ele geçirildi.

ÇELİŞKİLER SORUŞTURMAYA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRIYOR

Dimitroff, Maradona’nın beyin ameliyatı öncesi testlerinin yapıldığını ve operasyonun sorunsuz geçtiğini savunuyor, ancak bu testler tıbbi kayıtlara eklenmemişti. Africanews’e göre, Dimitroff’un “Maradona ameliyat sonrası alkol istedi, evde bakım uygun değildi” ifadesi, Villarejo’nun açıklamalarıyla çelişiyor. Mahkeme, eksik belgelerin toplanması amacıyla 3-11 Kasım 2020 tarihli tüm Maradona dosyalarının toplanmasına karar verdi.

MÜCADELE DOLU SON GÜNLERİ

Maradona, 3 Kasım 2020’de Olivos Kliniği’nde beyin kanaması (hematoma) ameliyatı oldu ve 4-11 Kasım arasında yoğun bakımda kaldı. 11 Kasım’da Tigre’deki bir eve taburcu edilen efsane futbolcu, 25 Kasım 2020’de “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybetti. Associated Press’e göre, yapılan otopsi kalp yetmezliğini doğruladı. Savcılar, Maradona’nın evde yetersiz bakım gördüğünü ve ölümünün engellenebileceğini belirtiyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YARGILANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Soruşturma, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, doktorlar Nancy Forlini ve Pedro Di Spagna, hemşire koordinatörü Mariano Perroni ile hemşireler Ricardo Almiron ve Dahiana Madrid’i dahildir. Al Jazeera’ya göre, 2023 yılında üç hâkim, bu yedi kişinin “pervasız ve yetersiz tedavi” suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.