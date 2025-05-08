Maradona’nın Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme!

MARADONA’NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI GELİŞME

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona’nın 25 Kasım 2020’deki vefatıyla alakalı yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buenos Aires eyalet polisi, savcılığın talebi üzerine Maradona’nın son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği’ne operasyon düzenleyerek 300 tıbbi belge ve 500’den fazla e-postaya el koydu. Yedi sağlık çalışanının “ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davada, klinik yöneticilerinin çelişkili ifadeleri bu baskının yapılmasını sağladı.

KLİNİĞE GECE YARISI BASKIN

Buenos Aires eyalet polisi, 7 Mayıs 2025’i 8 Mayıs’a bağlayan gece Olivos Kliniği’ne baskın gerçekleştirdi. ESPN ve AP News’e göre, mahkeme kararıyla yapılan operasyon gece yarısı başladı ve yaklaşık dört saat sürdü. Bu baskın, klinik yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo’nun mahkemede verdikleri çelişkili ifadelerin ardından gerçekleştirildi. Polis, klinik sorumlusuyla, müdür ve klinik sahibi Swiss Medical’in yasal temsilcisiyle görüşerek olayla ilgili detaylı bilgi topladı. Baskın sırasında Maradona’nın 3-11 Kasım 2020 tarihleri arasındaki tedavisiyle ilgili çok sayıda belge ve rapor ele geçirildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SORUŞTURMAYI HIZLANDIRDI

Dimitroff, Maradona’nın beyin ameliyatı öncesi testlerinin yapıldığını ve ameliyatın sorun çıkmadan geçtiğini bildirdi, ancak ilgili testler tıbbi kayıtlara eklenmemişti. Africanews’e göre, Dimitroff’un “Maradona ameliyat sonrası alkol istedi, evde bakım uygun değildi” şeklindeki beyanı, Villarejo’nun açıklamalarıyla uyuşmuyor. Mahkeme, eksik belgeleri toplamaya yönelik olarak 3-11 Kasım 2020 tarihli tüm Maradona dosyalarını toplama emri verdi.

Maradona, 3 Kasım 2020’de Olivos Kliniği’nde beyin kanaması (hematoma) ameliyatı geçirdi ve 4-11 Kasım tarihinde yoğun bakımda bulundu. 11 Kasım’da Tigre’deki bir eve taburcu edilen efsane futbolcu, 25 Kasım 2020’de “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Associated Press’e göre, otopsi raporu kalp yetmezliğini doğruladı. Savcılar, Maradona’nın evde yetersiz bakım gördüğünü ve ölümünün önlenebileceğine inanıyor.

YEDİ SAĞLIK ÇALIŞANI YARGILANIYOR

Soruşturma, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, doktorlar Nancy Forlini ve Pedro Di Spagna, hemşire koordinatörü Mariano Perroni ile hemşireler Ricardo Almiron ve Dahiana Madrid’i kapsıyor. Al Jazeera’ya göre, 2023 yılında üç hâkim, bu yedi kişinin “pervasız ve yetersiz tedavi” suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.