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Mardin’de Asansör Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin merkezinde bulunan Nur Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı.

Asansör Kazası

Apartmandaki asansör kabini, bilinmeyen bir sebepten dolayı 1’inci kattan düşüş gösterdi. Kabin içerisinde yer alan 4 kişi hafif şekilde yaralanma yaşadı. İhbar yapılmasının ardından acil durum ekipleri, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini yönlendirdi.

Yaralılara Yapılan Müdahale

Yaralılar, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde asansör kabininden çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralı bireylere anında müdahale etti. Olayla ilgili gerekli inceleme süreci başlatıldı.

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