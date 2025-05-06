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Mardin’de Güneş Enerjisiyle Mera Sulanıyor

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KIRSAL YAŞAM DEĞİŞİYOR

Mardin’de kırsal yaşamın kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan bu proje ile, Artuklu ilçesi dahil 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisi ile suya kavuşuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU TEMİNİ

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde uygulanan örnek projede, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla meraya bir kuyu açıldı. Açılan kuyunun enerji ihtiyacı, bölgeye yerleştirilen güneş panellerinden sağlanıyor. Bu yöntemle, doğayla uyumlu bir çözüm ortaya konuluyor ve kırsaldaki hayvancılık daha sürdürülebilir hale geliyor. Bu yenilikçi uygulama, Mardin’in tarımsal üretim potansiyelini artırmayı hedeflerken, çevre dostu bir tarım anlayışına da destek veriyor.

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