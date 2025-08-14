Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

mardin-de-motosiklet-hafif-ticari-arac-carpisti

KAZA YERİ VE OLAY ANI

Kaza, Kızıltepe ilçesinin merkez Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir hafif ticari araç, 47 ADB 020 plakalı motosiklete çarptı.

Bu kazada motosikletin üzerinde bulunan H.G. (18) ve A.Y. (17) yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu ile ilgili olarak hayati tehlikelerinin bulunduğu bilgisi verildi. Bununla birlikte, polis ekipleri kazaya dair detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Hanife, 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 9 gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hanife Soylu, hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.