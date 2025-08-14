Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAY ANI

Kaza, Kızıltepe ilçesinin merkez Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir hafif ticari araç, 47 ADB 020 plakalı motosiklete çarptı.

Bu kazada motosikletin üzerinde bulunan H.G. (18) ve A.Y. (17) yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu ile ilgili olarak hayati tehlikelerinin bulunduğu bilgisi verildi. Bununla birlikte, polis ekipleri kazaya dair detaylı inceleme başlattı.