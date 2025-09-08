Gündem

Mardin’de Otomobile Silahlı Saldırı Yapıldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta bir olay yaşandı. H.K. (44), otomobiliyle seyir esnasında bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

H.K., saldırı sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. H.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

