Mardin’de Suriye Kaynaklı Yorgun Mermi Yaraladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu, “yorgun mermi” nedeniyle yaralandı.

GÜVENLİK OLAYI

Cumartesi günü saat 16.00 civarında Suriye’nin Kamışlı kentinde uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldı. Bu esnada sınırı geçen “yorgun mermilerden” biri, o sırada Nusaybin’de bulunan Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu’na isabet etti. Diyarbakır’dan ziyaret amaçlı olarak ilçe sınırlarına gelen Pirinççioğlu, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU

Yapılan tetkiklerde, vücuduna mermi çekirdeği isabet ettiği tespit edilen akademisyen, burada genel cerrahi uzmanı bulunmaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TABURCU OLDU

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi süreci tamamlanan Prof. Dr. Pirinççioğlu, taburcu edildi. Akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

