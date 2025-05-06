Mardin’in Meraları Güneşle Sulanıyor

KIRSAL YAŞAM SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELİYOR

Mardin’de kırsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün liderliğinde başlatılan projeyle, Artuklu ilçesi dahil olmak üzere 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisiyle suya kavuşuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE HAYVAN SUYUNUN TEMİNİ

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen pilot projede, hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için meraya bir kuyu açıldı. Bu kuyunun enerji ihtiyacı ise bölgeye kurulan güneş panellerinden sağlanıyor. Böylece hem doğayla uyumlu bir çözüm uygulanıyor hem de kırsaldaki hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu yenilikçi uygulama, Mardin’in tarımsal üretim potansiyelini artırmayı hedeflerken, çevre dostu bir tarım anlayışına da katkı sunuyor.