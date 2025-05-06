Mardin’in Meraları Güneşle Sulanıyor

KIRSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Mardin’de kırsal yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla dikkat çekici bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile Artuklu ilçesi başta olmak üzere 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisi ile suya ulaşacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU TEMİNİ

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde uygulama aşamasına getirilen bu projede, hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla meraya bir kuyu açıldı. Bu kuyunun enerji ihtiyacı, bölgedeki güneş panellerinden sağlanıyor. Böylece doğa ile uyumlu bir çözüm geliştirilmiş oluyor ve kırsaldaki hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu yenilikçi uygulama, Mardin’in tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedeflerken, çevre dostu bir tarım anlayışına da katkıda bulunuyor.