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Marianne Faithfull’un Ölümü Üzüntüyle Duyuruldu

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MARIEANNE FAITHFULL’UN VEFATI

Acı haberi, Faithfull’un sözcüsü bir yazılı açıklamayla duyuruyor. Yapılan açıklamada, “Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Marianne Faithfull’un hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadesi yer alıyor. Yıldızın Londra’daki evinde, ailesinin yanı başında ve huzur içinde son nefesini verdiği bilgisi de paylaşılıyor.

SON GÜNLERİ VE HATIRALAR

Açıklama, “Onu çok özleyeceğiz” sözleriyle sona eriyor. Faithfull’un hayata gözlerini yumduğu bu an, sevenleri ve müzik dünyası için derin bir kayıp anlamı taşıyor.

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