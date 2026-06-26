Marina Mabrey, WNBA Rekorunu Eşitledi: 53 Sayı

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Basketbol maçında sevinçle bağıran bir oyuncu
Marina Mabrey, WNBA'de 53 sayı atarak önemli bir başarıya imza attı ve Toronto Tempo, Los Angeles Sparks'ı farklı bir skorla mağlup etti.
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Marina Mabrey, WNBA’de bir maçta en çok sayı atma rekorunu egale ederek 53 sayı kaydetti ve Toronto Tempo, Los Angeles Sparks’ı 125-97 mağlup etti. Mabrey, 28’de 17 isabet buldu, 18 üçlük denemesinde 9 isabetle WNBA üçlük rekorunu egale etti ve 12 serbest atışta 10’unu sayıya çevirdi. Maçın bitimine bir dakika kala oyundan alınan Mabrey, taraftarların önce kısa bir tepkisiyle karşılaştı, ardından alkış yağmuruna tutuldu.

53 SAYI VE DOKUZ ÜÇLÜKLE WNBA REKORUNA ORTAK OLDU

Mabrey, Liz Cambage’in 2018’de New York’a karşı 53 sayılık performansını ve A’ja Wilson’ın 2023’te Atlanta’da aynı sayıya ulaştığı rekoru egale etti. 29 yaşındaki eski Notre Dame yıldızı, genişleme takımı Toronto’nun daha önce Brittney Sykes’e ait olan 38 sayılık kulüp rekorunu da tarihe gömdü. Maç sonunda taraftarlar “We Want Mabrey” tezahüratları yaparken, oyuncu sahayı alkışlar eşliğinde terk etti.

JULIE ALLEMAND'DAN DOUBLE-DOUBLE, RAKİPTE 21'ER SAYI

Toronto’da Julie Allemand 13 sayı ve 14 asistlik performansıyla takımına katkı sağlarken, maç aynı zamanda temponun kısa tarihindeki en yüksek skorlu karşılaşma oldu. Los Angeles cephesinde Nneka Ogwumike ve Dearica Hamby 21’er sayıyla takımlarını sırtladı. Bu sonuçla Toronto 9-9’luk derecesiyle .500 seviyesine yükselirken, Sparks 8-9’a geriledi.

TORONTO'NUN DOKUZ MAÇLIK İÇ SAHA SERİSİ BAŞLADI

Toronto Tempo, iç sahada oynayacağı dokuz maçlık seriye başladı. Bu seri kapsamında takım, Montreal’in Bell Centre arenasında iki maça da çıkacak. Takımın ev sahibi avantajını kullanarak yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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