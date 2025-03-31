Marine Le Pen Yolsuzluktan Suçlu Bulundu

MARINE LE PEN’İN SUÇLU BULUNMASI

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını açıklayan siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanma konusunda yargılandığı davada mahkeme tarafından suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, 2022 yılında başlayarak süren davada kararını verdi. Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, mahkeme tarafından yolsuzluk suçundan hüküm giydi. Paris Savcılığı, temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden, Le Pen hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men cezasasının hemen uygulanmasını istiyor.

VERİLEN CEZA VE SONUÇLARI

Savcılık, Le Pen için 5 yıl hapis cezası, 5 yıl siyasetten men ve 300 bin avro para cezası istemekte. Bazı Fransız hukukçuları, Anayasa Mahkemesinin mevcut kararının, Le Pen’in durumuna da uygulanabileceğini düşünüyor. Eğer yargıçlar, Anayasa Mahkemesinin kararından yola çıkarak temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına karar verirse, aşırı sağcı politikacı 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak. Ancak bazı hukukçular, Anayasa Mahkemesinin kararının yalnızca yerel yetkililerle sınırlı olabileceğine ve Le Pen’in durumunu etkilemeyeceğine dikkat çekiyor.

OLAYIN ARKA PLANI

Le Pen’in Avrupa Parlamentosu milletvekilliği döneminde, iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri için AP fonlarıyla maaş ödendiği iddia edilmektedir. Marine Le Pen’in de aralarında olduğu bazı eski Ulusal Cephe Partisi üyesi AP milletvekillerine, 2004-2016 yılları arasında “hayali istihdam” yaratma suçlamasıyla 2015 yılında soruşturma açılmıştı. Paris Savcılığı, Le Pen ve bazı partililerin Avrupa Birliği fonlarını kötüye kullandıklarını öne sürerek dava açılmasını talep etmişti. 2018’de isim değişikliği yaparak Ulusal Birlik (RN) adını alan partinin önde gelen isimleri arasında yer alan Le Pen, Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam edecek.