Mario Hezonja Fenerbahçe Maçında Oynayamayacak

REAL MADRİD’İN HEZONJA’SINA CEZA

İspanyol takımı Real Madrid’de forma giyen Hırvat basketbolcu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi’nde ceza aldı. Avrupa Ligi’nin resmi internet sitesinden açıklanan bilgilere göre, Hezonja’nın Real Madrid’in Monaco ile oynadığı 24. hafta karşılaşmasındaki hakemlere yönelik saygısız davranışları nedeniyle bir maç men cezası ve ayrıca 5 bin avro para cezası verildi.

HEZONJA, FENERBAHÇE MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Alınan bu cezanın ardından Mario Hezonja, Real Madrid’in 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta müsabakasında sahada olamayacak. Bu durum, takımın planlarını ve stratejisini etkileyecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.