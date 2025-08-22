Gündem

“Mario Lemina Galatasaray’da Kalacak”

LEMİNA’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki söylentilere karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte kalacağını açıkça belirtti.

SPEKÜLASYONLARA SON NOKTA

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, transfer konusundaki dedikodulara yanıt verdi. Sarı kırmızılı takımdan ayrılmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Lemina, sosyal medya üzerinden net ifadeler kullandı ve “Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray’dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok, Galatasaray’daki ile geleceğime tamamen bağlıyım. Tartışma bitti.” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞME DURUMU

31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takım ile 1+1 yıllık olarak süren bir sözleşmesi bulunuyor.

