Mark Ruffalo’dan Gazze Üzerine Mesaj

GAZZE’DEKİ KITAĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Hollywood’un ünlü yıldızı ve aktivist Mark Ruffalo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail’in Gazze’de yarattığı kıtlığa dikkat çekiyor. Gazze’deki insan eliyle oluşturulan kıtlığı güçlü bir şekilde kınayan Ruffalo, bunu “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiriyor. Ruffalo, acil eylem çağrısı yaparak dünya genelindeki liderleri harekete geçmeye davet ediyor.

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI YAPIYOR

Paylaşımında Ruffalo, “Gazze’de tanık olduğumuz şey sadece bir trajedi değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Zorla aç bırakma, insan eliyle yaratılmış bir kıtlık. Çocuklar ve aileler yok olurken dünya sessizce izliyor. Bu bir doğal afet değil. Bu, iktidardakilerin kasıtlı olarak yaptıkları seçimlerin sonucudur” diyor. Ruffalo, dünya liderlerine “Sessizliğiniz suç ortaklığıdır” diyerek sesleniyor.

SESİNİZİ YÜKSELTİN ÇAĞRISINI YAPIYOR

Ruffalo, “Hareketsizliğiniz bu acıyı mümkün kılıyor. Bütün bir halk açlık çekerken seyirci kalamayız. İnsanlık bizden daha fazlasını bekliyor. Bir şeyler yapın” ifadelerini geçiriyor. Mesajında ayrıca, “Sesinizi yükseltin. Bu kıtlığın sona ermesini talep edin. Soykırım ve yıkımın sona ermesini talep edin. Hesap sorulmasını talep edin. Yaşamı talep edin” olarak belirtiyor.