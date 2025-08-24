Mark Ruffalo’dan Gazze Üzerine Mesaj

Gündem

Hollywood’un tanınmış aktörlerinden ve aktivistlerinden Mark Ruffalo, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’de sebep olduğu kıtlığa dikkat çekti. Gazze’de insan eliyle meydana gelen kıtlığı güçlü bir şekilde kınayan Ruffalo, bunu “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi. Siyasetçilere ve dünya liderlerine acil harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

Ruffalo, paylaşımında şunları ifade etti: “Gazze’de tanık olduğumuz şey sadece bir trajedi değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Zorla aç bırakma, insan eliyle yaratılmış bir kıtlık. Çocuklar ve aileler yok olurken dünya sessizce izliyor. Bu bir doğal afet değil. Bu, iktidardakilerin kasıtlı olarak yaptıkları seçimlerin sonucudur.” Dünya liderlerine hitaben “Sessizliğiniz suç ortaklığıdır” şeklindeki sözleriyle seslenen Ruffalo, “Hareketsizliğiniz bu acıyı mümkün kılıyor. Bütün bir halk açlık çekerken seyirci kalamayız. İnsanlık bizden daha fazlasını bekliyor. Bir şeyler yapın” dedi.

Ruffalo, mesajında ayrıca “Sesinizi yükseltin. Bu kıtlığın sona ermesini talep edin. Soykırım ve yıkımın sona ermesini talep edin. Hesap sorulmasını talep edin. Yaşamı talep edin.” şeklinde çağrıda bulundu. Bu açıklamalarıyla Ruffalo, dünya genelinde farkındalık yaratmak ve harekete geçilmesi konusunda insanların dikkatini çekmek istiyor.

