Mark Ruffalo, Gazze’ye Destek Verdi

Gazze, İsrail’in süregeldiği saldırılarla büyük bir yıkım yaşıyor. Dünya genelinden vicdan sahibi insanların gözleri önünde bu soykırıma karşı duruş sergileniyor. ABD’de “Hulk” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Mark Ruffalo, bu duruma duyarsız kalmayarak tepkisini gösterdi. Ruffalo, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile Gazze’deki insani krize dikkat çekerek, İsrail’in saldırıları ve neden olduğu kıtlık karşısında destek çağrısı yaptı.

LİDERLERE ACİL ÇAĞRI

Ruffalo, İsrail saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmının sivil olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki liderlere adım atma çağrısında bulundu. Oyuncu, “Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap.” sözleriyle çağrısını yineledi.

İNSAN ELİYLE YARATILMIŞ BİR FELAKET

Ruffalo, Gazze’de yaşanan kıtlığın Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlattı ve “Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Gazze’nin açlıktan ölümüne izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm insanların seslerini yükseltmeleri gerektiğinin altını çizdi.

GAZZE’DE KITLIK DURUMU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı. IPC, Gazze’de en yüksek düzey olan 5. seviyede kıtlık olduğunu bildirirken, BM de bu kıtlığın İsrail’in ablukasının bir sonucu olduğunu teyit etti.