Mark Rutte, Ukrayna’da Barış Vurgusu Yaptı

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ SÜRERKEN AÇIKLAMALAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli bir açıklama yaptı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna konulu çevrimiçi toplantı düzenledi.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Rutte, çevrimiçi toplantının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı. Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta planlanan zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz.” dedi.

PUTİN’İN SAHASINDAKİ TOP

Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle sağladığı yakın koordinasyona minnettar olduğunu ifade ederek, “Top, Putin’in sahasında.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu liderler, Almanya’nın daveti üzerine Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalini ele alarak, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığın sağlanması konularını çevrimiçi toplantıda görüştü.