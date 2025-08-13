“Mark Rutte, Ukrayna için barış”

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli bir açıklama yaptı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle birlikte çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

TOPLUMSAL BİRLİK VURGUSU

Toplantının ardından Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı. Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirilmesini bildiren Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz.” şeklinde konuştu.

PUTİN İLE MÜZAKERE VURGUSU

Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle yakın işbirliğine duyduğu minnettarlığı ifade ederek, “Top, Putin’in sahasında.” ifadesini kullandı. Söz konusu liderler, Almanya’nın düzenlediği toplantıda Rusya ile diplomatik bir çözüm sağlanması için Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığın sağlanması gibi konuları ele aldı.