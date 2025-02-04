Market Çalışanı, İşten Atılınca Sinir Krizi Geçirdi

GENEL OLUP BİTENLER

Esenyurt’ta bir markette, müşteriyle tartıştığı iddia edilen bir çalışan, market sorumlusunun kararıyla işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı ve rafları devirdi. Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan markette gerçekleşti. İddiaya göre, kadın çalışan bilinmeyen bir nedenle bir müşteri ile tartışmaya girdi. Müşterinin kendisine küfür etmesi üzerine, tartışmanın sesi yükselmeye başladı ve bu durumu duyan market sorumlusunun müdahalesi sonrasında gözlemlediğimiz olaylar gelişti.

DUYGUSAL PATLAMA VE TEPKİ

İşten çıkarıldığını öğrenen kadın, bağırarak tepki gösterdi. Kendini sakinleştirmeye çalışan kişilere karşı sert bir tavır sergileyerek, “Polisi ara” ve “Hadi döv beni” sözleriyle bağırmaya başladı. Sinir krizi geçirerek resident rafları deviren kadın, kasa önünde başlayan ve müşterilerin gözü önünde devam eden bağırışmalarla dikkat çekti. Olayın ardından, market içinde sakinleştirilen kadın, çalıştığı yerden çıkarıldı. Sinir krizi geçirdiği anlar ve gösterdiği tepkiler, markette bulunan bir kişinin kask kamerasıyla görüntülendi.