Marketler Pazar Günleri Kapalı Olabilir

Pazar Günleri Marketlerin Kapalı Olması Önerisi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması gerektiğini öneriyor. TPF, aynı zamanda 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu açıkladı. Bu rapor, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını detaylı bir şekilde ele alırken, gençlerin sektöre bakış açısı ve kadın istihdamının bölgeler üzerindeki etkisi gibi birçok yapısal mesele ve çözüm önerisini içeriyor. Rapordan elde edilen bilgilere göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla bireye doğrudan istihdam sağlıyor ve satış, lojistik, muhasebe ile yöneticilik gibi çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor. Küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma ortamı sunan sektör, bölgesel kalkınma ve istihdam dengesine katkı sunuyor.

Genç Çalışanların Perakende Sektörüne Bakışı

18-30 yaş grubunda yer alan genç çalışanlar, perakende sektörünü kalıcı bir kariyer fırsatı olarak değerlendirmiyor. Gençler, bu alanı bir “ara durak” olarak görüyor ve başka mesleklere yönelme eğiliminde bulunuyorlar. Raporda, kadınların iş hayatındaki yerinin önemli olduğu belirtiliyor. Kadınların sektörde kalıcılığını sağlamak adına, kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımı açısından perakende sektörünün hayati bir rol üstlendiğini vurguluyor.

Aile ve Sosyal Hayatın Dengelemesi

TPF’nin raporunda gündeme gelen önerilerden biri, pazar günleri marketlerin kapalı olması. Bu öneri, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmelerini sağlayarak, sosyal yaşam ile iş hayatı arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Rapor, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı bir iş olarak göremediklerini belirtiyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün, bu uygulamanın aile yapısını güçlendireceğini ve sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ifade ediyor. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor” diyor.

Görüşmeler ve Uygulama Önerileri

Düzgün, pazar günü tatili için ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazır olduklarını vurgulayan Düzgün, uygulamanın gençlerin sektöre olan bakışını değiştireceğini ve daha insani bir çalışma kültürü oluşturacağını belirtiyor. Ayrıca, bu durumun sürdürülebilir istihdamın anahtarı olduğunu da ifade ediyor. Düzgün, “Pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır” diyor. Pilot bölgelerde uygulamaya başlanarak bu sistemin hayata geçebileceği umudunu taşıyan Düzgün, küçük esnafın da bu uygulamadan faydalanacağına inanıyor. Hem yerli ekonominin hem aile yapısının hem de sürdürülebilir istihdamın güçlendirilmesine katkı sunacağını aktarıyor.