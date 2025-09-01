Marketler Pazar Günü Kapalı Olmalı

MARKETLERİN PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLMASI ÖNERİSİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olmasını öneriyor. TPF, 2025 yılına ait Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu paylaştı. Rapor, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını ayrıntılı şekilde gösterirken, gençlerin sektöre bakışı ve kadın istihdamının bölgesel etkisi gibi birçok yapısal soruna ve çözüm önerisine yer veriyor. Yerel perakende zincirleri, Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye direkt istihdam sağlıyor. Ayrıca, satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi farklı alanlarda da istihdam yaratıyor. Küçük şehirlerde özellikle gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı sunan sektör, yerel kalkınma ve istihdam dengesine katkı sağlıyor. 18-30 yaş arasındaki genç çalışanlar, sektöre kalıcı bir kariyer olarak bakmıyor. Gençler, perakendeyi bir “ara durak” olarak değerlendirme eğiliminde.

KADINLARIN İSTİHDAMINA YARDIMCI OLACAK SOSYAL MEKANİZMALAR

Raporda, Türkiye’de kadınların en çok çalıştığı sektörlerden biri olarak perakende gösteriliyor. Kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün önemli bir rolü olduğunu vurguluyor. Raporda dikkat çeken önerilerden bir tanesi, pazar günleri marketlerin kapalı olması gerektiği yönündedir. Bu öneri, çalışanların aileleriyle birlikte tatil yapabilmesi sayesinde sosyal hayat ile iş hayatı arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, pazar günü işleyen sistemin, çalışanların aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini zorlaştırdığı için sektörü kalıcı bir iş olarak görmedikleri ifade ediliyor.

AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRECEK ÇÖZÜMLER

TPF Başkanı Ömer Düzgün’ün açıklamalarında, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektördeki sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirtti. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” dedi. Hafta sonu tatilinin aile bağlarını kuvvetlendireceğini vurgulayan Düzgün, “Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

PİLOT BÖLGELERDE UYGULAMA BAŞLAYACAK

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler yaptıklarını aktardı. “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek ve daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister” diye ekledi. Düzgün, gerçekleştirdikleri Ankara ziyaretlerinde bu konudaki görüşlerini sunduklarını belirterek, “Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır” dedi. Bu uygulamanın yerli ekonomiyi, aile yapısını ve sürdürülebilir istihdamı güçlendireceği değerlendiriliyor.