Marketlerde Kahverengi Yumurta Yasaklandı

DÜNYA GENELİNDE YUMURTA TÜKETİMİ

Dünyanın en fazla tüketilen gıdaları arasında yer alan yumurta, genellikle market raflarında beyaz ve kahverengi seçenekleriyle sunuluyor. Uzmanlar, iki yumurta türü arasında sağlık açısından belirgin bir farklılık olmadığı konusunda hemfikir olsa da, geçmişte bu konu üzerinde çeşitli tartışmalar yürütüldü. Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, son aylarda kahverengi yumurta üretimine kısıtlama getirerek dikkat çekti. İlk başta sağlıkla ilgili bir neden olarak düşünülen bu kararın arka planı sonradan anlaşılır hale geldi. Uygulamanın hızla diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı bildiriliyor.

KAHVERENGİ YUMURTA ÜRETİMİNE NEDENLER

Yumurtaların rengi, esasen tavuk türüne bağlı bir durumdur. Tavukların kulakçık rengi, yumurtalarının beyaz mı yoksa kahverengi mi olacağını belirleyen temel bir işaret olarak kabul edilir. Kalıtsal özelliklerle belirlenen kulakçık rengi ile ilişkili olarak yapılan araştırmalar, beyaz yumurta üreten tavukların verimlilik açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Almanya’daki uygulamanın yaygınlaşması, belirli maliyetleri azaltma ve verimlilik artırma gibi sebeplerle beyaz yumurta üretimine yönelimi destekliyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyet odaklı olduğunu vurgulayan Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, bu nedenle üreticilerin daha fazla avantaj sağlamak amacıyla yalnızca beyaz yumurta üretimine yöneldiğini dile getirdi. Bu durum, yakın bir gelecekte kahverengi yumurtaların tamamen ortadan kalkabileceğini işaret ediyor.

BEYAZ YUMURTALAYAN TAVUKLARIN AVANTAJLARI

Sağlık üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri açısından beyaz yumurta üreten tavuklar ile kahverengi olanlar arasında belirgin bir fark yok. Ancak beyaz yumurta bırakan tavukların yaşam süresi, kahverengi yumurtalayan tavuklardan daha uzun. Bu durum, çiftçilere daha uzun bir süre boyunca yumurta alma imkanı sunuyor. Ek olarak, beyaz yumurta üreten tavuklar, daha küçük ve hafif bir yapıya sahip.