Marketlere Tarihi Geçmiş Ürün Cezası

DENETİMLER ARTIK DAHA SIK YAPILIYOR

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gerçekleştirdiği denetimlerde bebek maması, çocuk sütü, tavuk ve hazır köfte gibi gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin silinmiş ve geçmiş olduğu tespit edilen iki zincir market şubesini üç gün süreyle mühürledi. Bu işletmelere ayrıca cezai işlem uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatı doğrultusunda, Zabıta ekipleri ilçe genelindeki market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastane gibi birçok işletme üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gereken cezai işlemleri uyguluyor.

SİLİNEN SON KULLANMA TARİHLERİ

Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde, son kullanma tarihi geçmiş olan bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler ürünlerinin satıldığı belirlendi. Ayrıca, Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerindeki başka bir zincir market şubesinin de son kullanma tarihi silinmiş ve geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı. Tutanak tutulan bu işletmeler Alanya Belediyesi Encümeni’ne gönderildi. Encümen kararı sonucu harekete geçen Zabıta ekipleri, iki zincir markete cezai işlem uyguladı ve üç gün süreyle ticari faaliyetlerini durdurdu.

DENEYİMLER SÜRECEK

Alanya Belediyesi, denetimlerin kararlılıkla ve sık şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Halkın sağlık güvenliğini sağlama adına her türlü önlemi alarak gerekli müdahaleleri yapmaya devam edeceklerini duyurdu.